Urbex : le charme des palais italiens délabrés

L'exploration urbaine est sa passion. Il capture en images des bâtiments fragiles dont certains risquent de disparaître. L'Italie regorge de ces pépites : les demeures de grandes familles aujourd'hui désargentées. Trop coûteuses en entretien, les héritiers délaissent ces villas. Mais s'il y a une certitude, c'est que l'urbex peut devenir un business. Et les communes italiennes l'ont bien compris. Dans le pays, on trouve plus de 6 000 villages fantômes, abandonnés à cause de maladie, de catastrophe naturelle ou encore de guerre. C'est le cas de Monterano, détruit par l'armée de Napoléon en 1800. "Ce site a été le décor il y a trois ans pour un film de Ridley Scott qui s'appelait "Tout l'argent du monde". Et la venue de ce réalisateur et producteur britannico-américain n'est pas rien pour le petit village. Il a payé 25 000 euros pour le tournage.