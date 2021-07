Venise pour vous tout seul

Et si cet été était l'occasion ou jamais de visiter Venise. Vider de ses hordes de touristes, la sérénissime se dévoile comme au premier jour. Le bonheur des uns et le désarroi de beaucoup d'autres. Vendeur de souvenirs, serveur ou gondolier, tous ont le même regard, la même attitude. Celle du dépit face à l'absence de client.

Venise presque sans gondole, Maurizio n'avait jamais vu cela en 30 ans de métier. Nous sommes ses premiers clients de la journée. Il affirme pourtant que d'habitude, il y a entre 30 et 40 gondoles. Et c'est comme ça du matin au soir. Mais ce jour-là, nous sommes absolument seuls. Pour lui, il manque les Asiatiques et les Américains. Il ne reste que les Européens, qui restent moins longtemps et dépensent moins d'argent.