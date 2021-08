Visite guidée dans l'ancienne ville coloniale de Paraty au Brésil

C'est une cité coloniale tournée vers l'océan Atlantique et vers le monde. Paraty est une porte d'entrée vers le Brésil et son histoire. José Claudio de Araújo, ancien maire de la ville, nous amène en 1667, à sa fondation par les marchands d'or portugais et français. Les façades riches et intactes témoignent de l'époque où tout l'or du Brésil transite par Paraty, avant que Rio de Janeiro ne lui vole la vedette.