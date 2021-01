Week-end à Belgrade : une plongée dans les années soviétiques

C'est l'une des plus vieilles cités d'Europe. En 7 000 ans d'histoire, elle fût tour à tour celte, romaine, bulgare, hongroise, ottomane et autrichienne. Une ville aux mille visages où les dorures des églises cohabitent avec le béton, style soviétique. Avant de devenir la capitale de la Serbie, Belgrade était celle de la Yougoslavie, un Etat communiste disparu il y a 28 ans.

On vous fait aussi découvrir le Train bleu de Tito, dictateur qui dirigea la Yougoslavie d'une main de fer jusqu'à sa mort, en 1980. C'était à la fois sa demeure et son lieu de représentation diplomatique. Aujourd'hui, le train se visite comme un musée. Dans quelques semaines, Belgrade inaugurera l'église Saint-Sava, l'un des plus grands temples orthodoxes du monde. Il pourra accueillir plus de 10 000 fidèles. Un travail de fourmi et une renaissance inespérée. Enfin, on vous emmène à la découverte des bons plans dans cette ville où les guerres se sont succédées.