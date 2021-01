Week-end à La Roche-sur-Yon, la perle de la Vendée

Direction l'ouest pour découvrir l'un des incontournables de notre week-end. A quelques kilomètres de la côte se situe Talmont-Saint-Hilaire, un donjon qui domine la plaine ainsi que les huit mille âmes du village. Dans ce château de 1 000 ans, un illustre personnage a trôné. Il s'agit de Richard Cœur de Lion. De l'extérieur, il est difficile d'imaginer que ces murailles abritent encore un labyrinthe d'escaliers menant à des salles dédiées aux plus fameux rituels médiévaux. Un peu plus loin, à Saint-Vincent-sur-Jard, on peut aussi visiter la demeure de Georges Clémenceau. On raconte qu'il avait un crocodile dans sa chambre à coucher. Découvrez les autres bons plans pour un week-end à La Roche-sur-Yon.