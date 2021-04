Week-end à Sion, l'une des plus anciennes villes de Suisse

C'est dans la ville de Sion, capitale du canton du Valais en Suisse, que nous vous emmenons en week-end. Découvrons ensemble les incontournables et les bons plans pour un séjour de rêve.

Sortir d'un tunnel au pied des montagnes suisses, c'est déboucher parfois sur un face-à-face étonnant. Les deux collines s'observent et regardent de haut la ville de Sion, capitale du Valais. Entre l'Hexagone et l'Italie dans la haute vallée du Rhône, il souffle sur cette ville un air du sud, avec ses façades colorées et ses ruelles étroites ainsi que son pont des Soupirs.

Parmi les incontournables : deux collines, deux châteaux et un symbole, la toute-puissance de l'église sur la ville au Moyen Âge. Au pied de ces deux collines, on a à droite le château de Valère et à gauche celui de Tourbillon. Visitons ensuite ces deux édifices et plongeons au cœur de leurs histoires.

Dans la rue de la vieille ville, nous faisons au saut à "La Grenette". Dans ce commerce, il y a les meilleurs produits de Sion. On a plus d'une quarantaine de fromages d'alpage au lait cru, du jambon, des saucissons et de la viande séchée. Par ailleurs, il faut dire qu'à Sion, le vin est une tradition.