Week-end à Trieste, la petite Vienne sur la mer

Votre journée à Trieste commencera forcément par un bon café ou plutôt un "noir", comme on l'appelle ici. Dans cette ville italienne, on dit que ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, mais du café. Voici l'un des plus célèbres établissements de Trieste : l'Antico Caffè San Marco. Depuis plus d'un siècle, les intellectuels s'y pressent pour déguster une vingtaine de cafés.