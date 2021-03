Week-end dans le Jura, la petite Ecosse

Le Jura compte plus de 1 000 km de pistes de ski de fond. Le domaine des Rousses est l'un des plus grands du pays. Les températures y sont printanières et la neige est encore bien présente sur ces hauts plateaux. Le Haut-Jura, c'est l'assurance de découvrir une nature préservée. Parmi les incontournables du séjour : une balade en raquettes dans une forêt à 1 000 m d'altitude.

Après la contemplation, place au bon plan. A Septmoncel les Molunes, à 1 265 m d'altitude, on se retrouve devant un bâtiment historique. Autrefois une mairie et une école, il est aujourd'hui un restaurant et un bar branché. On pourra y déguster le fameux Mont d'or. A La Pesse, on retrouve "Les loges du Coinchet", un lieu insolite très convoité. L'occasion de déguster un Comté et un Macvin devant un coucher de soleil.