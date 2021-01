Week-end dans les Landes, là où le vert prédomine

La forêt des Landes, c'est avant tout des bois à perte de vue, des maisons typiques et des traditions chevillées au corps. Cet immense espace vert s'étend sur des milliers de kilomètres carrés avec des arbres plantés au XIXe siècle. Un écosystème auquel les hommes se sont adaptés en créant de grands espaces habités. Partir à leur découverte est incontournable. C'est notamment le cas de la Marquèze, un musée à ciel ouvert. Cet espace restitue le mode de vie landais du XIXe siècle. Dans l'écomusée de Marquèze, on retrouve des bâtiments agricoles et trois maisons de maîtres que l'équipe du parc entretient régulièrement.

Plonger dans les Landes forestières, c'est découvrir deux espaces : au nord les immenses forêts de pins et au sud, plus vallonné, la vue sur les Pyrénées. Dans une ferme familiale qui accueille le public, on conserve encore les traditions. D'ailleurs, on y fait encore du canard, une culture traditionnelle du département. A noter que les Landes est l'un des plus grands producteurs de foie gras de l'Hexagone. Que découvrir d'autres dans cette immense contrée ?