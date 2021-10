Zoom : le charme du Cotentin

On la surnomme la petite Irlande. Avec ses plages à ne plus finir, ses moutons élevés en liberté sur les Landes et sa côte de granite balayée par les embruns, le Cotentin offre des paysages tout aussi sauvages. On y vit de la mer mais aussi de la terre. Un quotidien rythmé par les marées. Deux fois par jour, ce va-et-vient connecte les hommes aux éléments.