Zoom sur le mur contre le Pacifique au Japon

À quelques jours du dixième anniversaire du tsunami au Japon et au Fukushima, cette côte Est du pays avait été durablement meurtrie. Face au traumatisme, les autorités ont très vite décidé de dresser des centaines de kilomètres de mur de protection qui ne fait plus l'unanimité.

En allant vers le Nord à bord du train de brousse, le constat est plus nuancé dans la préfecture isolée de l'une des zones les plus exposées au tsunami. À Miyako en 2011, les vagues ont atteint jusqu'à 17 mètres de haut. Un mur présent depuis une quarantaine d'années n'a pas suffi à enrailler le chaos. "On se disait qu'aucun tsunami ne pourrait jamais dépasser notre mur. On pensait vraiment qu'on était en sécurité grâce à lui", témoigne un homme.