Zoom sur les Cévennes ardéchoises

On aurait dû s'en douter en pénétrant dans les gorges ardéchoises. Notre rencontre avec Fred Pinna, accompagnateur en montagne à "Chemin Faisant", ne pouvait être que vertigineuse. Encore faut-il trouver un endroit pour descendre. Mais si tout est calme, il ne faut surtout pas se fier aux apparences. En remontant la rivière, la région peut également changer de visage, plus calme et plus large. Elle offre alors ses petits secrets.