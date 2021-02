Zoom sur Venise, sérénissime et tranquille

De tout temps, la symbiose de Venise a fasciné. Le long du Grand Canal, ses palais majestueux semblent posés sur l'eau. Pourtant, ils n'ont pas été construits sur pilotis mais sur un chapelet d'îlots plutôt instable. L'inconvénient est que l'usure d'une structure vénitienne est plus rapide que celle d'une maison sur la terre ferme. Les travaux et les dépenses sont très fréquents. Pour maintenir en état ce patrimoine et restaurer le témoignage de sa splendeur passée, Toto Bergamo Rossi et son association "Venise en héritage" collectent des fonds.