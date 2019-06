Albi : il passe son bac in extremis... grâce à la police

C'est une histoire peu commune. Loïc, lycéen de 18 ans, se rendait aux épreuves du bac pro au lycée Rascol à Albi, lundi. Mais voilà, il loupe son bus. Il décide alors de faire demi-tour et d'emprunter la voiture de son père, avec sa permission. Probablement très stressé, à quelques kilomètres du but, il perd le contrôle du véhicule, manque un virage et percute une glissière de sécurité de l’autre côté de la chaussée.