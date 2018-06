Bac 2018 : 4 conseils pour bien dormir la veille des épreuves

C’est bon, vous avez assez révisé. Ce n’est pas la veille à 20 heures que vous allez apprendre pour le lendemain. Et au contraire, ça risque de vous empêcher à vous endormir. Alors veillez à vous arrêter de travailler assez tôt. "Durant les six heures qui précèdent l’heure du coucher, on n’est pas productif, explique à LCI le Dr Sylvie Royant-Parola, spécialiste du sommeil et présidente du Réseau Morphée . Il faut couper et se détendre". Prenez l’air, voyez des amis, faites du sport…