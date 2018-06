Bac 2018 : voici le dispositif de la SNCF pour que la grève ne pénalise pas les candidats

Dans les régions concernées et en cas de problèmes, la SNCF assurera en temps réel le lien avec le rectorat qui avertira les centres d’examen, afin de les aviser sans délai en cas de retard sur un train transportant des candidats.





De plus, les équipes SNCF en gares organiseront une prise en charge prioritaire des candidats et examinateurs par un moyen de substitution (Taxi, Bus...) et se tiendront à leur disposition pour les orienter vers les centres d’examens à leur arrivée.