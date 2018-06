Bac 2018 d’anglais : les erreurs à ne pas commettre dans votre copie

Que ce soit pour la compréhension comme pour l’expression, les candidats au bac ont tendance à ne pas bien lire les questions et donc de ne pas bien y répondre. Pour la première partie, lisez plusieurs fois les consignes avant de lire le texte et repérez ensuite les mots en WH-, ça vous aidera. Pour l'expression écrite, ne vous précipitez pas sur le sujet le plus abordable comme un sujet d'expression libre. Faites bien attention à la forme (écrire une lettre à quelqu'un, raconter la suite de l'histoire...), au nombre de mots demandés et au contenu de votre propos.