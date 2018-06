Bac 2018 de physique-chimie : ce qu'il ne faut pas faire le jour de l'épreuve

Les schémas sont tout aussi importants que les calculs. Alors soignez-les. Faites-les clairs, grands, propres (à la règle et au crayon à papier) et avec une bonne légende. Plus le schéma sera lisible et agréable à lire, plus le correcteur cherchera à vous donner des points. Plus globalement votre copie doit être entièrement bien présentée.