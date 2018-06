Bac S 2018 : découvrez les sujets et corrigés de l'épreuve de physique-chimie

La journée s’annonce ensoleillée, l’équipe de France joue en fin d’après-midi contre le Pérou, et la soirée vivra au rythme de la Fête de la musique. Mais les élèves de terminale S ne devaient pas se laisser distraire ce jeudi matin : ils passaient leur épreuve de physique-chimie, l'une des plus importantes pour ces candidats scientifiques puisqu'elle est dotée d’un coefficient 6. En 3h30, ils devaient traiter trois exercices reprenant les connaissances acquises durant leur scolarité. Certaines questions pouvaient également demander de pousser plus loin dans la réflexion que la simple restitution du cours.





Durant cette épreuve, les candidats étaient invités à faire preuve d'un bon raisonnement. Les examinateurs attendent également le respect des consignes et une copie propre et soignée. Découvrez ici les sujets qui leur ont été attribués, ainsi qu’en fin d’épreuve, les corrigés.