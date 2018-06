Bac 2018 : les sujets probables en histoire-géo

Tous les ans, les filières économique et sociale et littéraire se voient attribuer les mêmes sujets. En 2017, deux compositions avaient été proposées pour la dominante histoire : le socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à nos jours et la Chine et le monde depuis 1949. Le croquis de géographie à réaliser concernait les pôles et flux de la mondialisation.





Pour 2018, voici, selon notre partenaire, les sujets probables en histoire :

- Les États-Unis et le monde depuis 1945

- Le Proche et le Moyen-Orient

- Une gouvernance économique mondiale depuis le sommet du G6 de 1975





Selon le site d'actualité étudiante, les sujets en géographie pourraient être :

- La mondialisation

- Les espaces maritimes : approches géostratégiques

- Le Sahara : ressources, conflits





