Bac 2018 : des élèves contraints de repasser leur épreuve de SES après le vol de leurs copies

Coup dur pour les trente-trois élèves en série économie et sociale de l’académie d’Orléans-Tours. Douze jours après qu’ils ont passé leur épreuve de sciences économiques et sociales (SES) et alors qu’ils pensaient en avoir terminé avec le bac, les candidats ont dû remettre le couvert ce lundi. Leurs copies ayant été volées le 27 juin dernier dans la voiture de leur correcteur. Malgré une enquête de police, celles-ci n’ont pas été retrouvées.