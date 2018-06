Bac 2018 : internet coupé sur tout le territoire algérien pour éviter une fuite des sujets d’examen

Une décision prise "conformément aux instructions du gouvernement" et "suite à la demande formulée par le ministère de l’Education nationale", qui "concerne aussi bien les clients résidentiels que les opérateurs de télécommunications, à l’exception des opérateurs économiques disposant de liaisons spécialisées", avait indiqué mardi l’opérateur public Algérie Télécom. Et le black-out a bien eu lieu à trois reprises ce mercredi : au lancement des deux épreuves qui se sont déroulées dans la matinée, puis au début de celle de l’après-midi.





Cette mesure a été prise en réaction au scandale qui avait entaché la session 2016 du bac algérien : après une immense fraude impliquant des dizaines de personnes, des sujets avaient fuité sur Facebook. Les épreuves avaient alors été annulées et des dizaines de milliers de candidats avait dû les repasser.





En 2017, les autorités avaient fait couper par les opérateurs l'accès aux réseaux sociaux, mais cela n'avait pas empêché certains d'y accéder. D'où la méthode encore plus forte employée cette année, en plus de l'interdiction totale des téléphones, tablettes et autres objets connectés dans les centres d'examen.