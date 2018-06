Bac 2018 : les derniers préparatifs avant le début des épreuves à Montdidier

A quelques jours du Bac, les 753 000 candidats entament les dernières révisions et les 4 635 centres d'examen se lancent dans les derniers préparatifs. A Montdidier, dans la Somme, l'organisation est stricte : une étiquette et une copie sur chaque table, interdiction d'afficher des posters sur les murs, des consignes sur l'utilisation des appareils électroniques... Rien n'est laissé au hasard pour éviter les antisèches, pas même le choix de couleur des brouillons. Dans une salle à l'abri des regards, les sujets sont cachetés et triés avant le début des épreuves.



