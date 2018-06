Bac 2018 : les sujets de l'épreuve d'économie-droit de la série STMG

C’est la dernière fois qu’ils rejoignent les centres d’examen pour ce bac 2018. Mais avec un coefficient 5 qui pourrait être déterminant dans leur note finale, les terminales STMG qui passent ce lundi matin l’économie-droit doivent rester concentrer.





Comme l'indique le nom de cette épreuve, le sujet sur lequel ils planchent est divisé en deux parties, indépendantes et qui peuvent donc être traitées dans l'ordre qu'ils souhaitent. Dans ces deux sous-épreuves, une série de questions les interroge sur des documents et sur leurs connaissances. Temps limite pour rendre sa copie : 3 heures. Découvrez ci-dessous les énoncés qui leur ont été distribués et, quand l'épreuve aura pris fin, le corrigé.