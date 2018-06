Bac 2018 : les sujets probables de philosophie pour les séries L, ES, S et STMG

L'épreuve de philosophie est pour beaucoup d'élèves la plus importante du baccalauréat. Non seulement parce qu'elle inaugure la session d'examen, mais aussi parce qu'elle constitue, pour certaines sections, l'un des plus gros coefficients et qu'elle nécessite une bonne dose d'inspiration. S'il n'est pas réellement possible de déterminer à l'avance quel sera le sujet qui sera posé sur votre table, LCI et son partenaire Studyrama vous propose une sélection de sujets probables pour chaque matière. Ils ont été déterminés à l'aide de l'actualité, de l'avis des professeurs et des sujets déjà tombés les années précédentes.