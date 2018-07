Bac 2018 : consultez les résultats grâce à notre moteur de recherche

Pour cela, rien de plus simple. Une fois que vous aurez accédé à notre plateforme de résultats en cliquant sur ce lien, vous n’aurez qu’à renseigner vos nom et prénom, ainsi que l’académie où vous avez passé l’examen. Vous avez beaucoup d’homonymes ? Cliquez sur votre série et votre résultat, avec ou sans mention, s’affichera. Une recherche infructueuse signifie que vous êtes recalé ou devez vous préparer à l’oral.





Les résultats du bac (général, techno et pro) seront publiés vendredi 6 juillet 2018 à partir de 8h30 et jusqu'à 13h, les horaires variant selon les séries et les académies (nous vous les détaillons dans cet article). Dès qu'ils auront été diffusés, ils seront intégrés à notre plateforme en ligne. Bon courage et bonne chance pour ce grand moment de stress !