Bac 2018 : probabilités, matrices, nombres complexes... Les sujets probables de mathématiques pour la série S vendredi

Avec ses coefficients 7 ou 9, suivant si la matière est prise avec option, ou non, l'épreuve des mathématiques a de quoi faire trembler les élèves de la série scientifique. En 4h, les élèves devront enchaîner, ce vendredi 22 juin, les exercices qui récapitulent tout le programme de l'année et fait travailler leur sens logique. S'il est toujours difficile de prévoir à l'avance les sujets qui vont tomber le jour J, et ce d'autant plus qu'un seul exercice peut aborder plusieurs facettes du programme, LCI et son partenaire Studyrama vous propose une liste des sujets probables :





- Analyse algorithmique

- Fonction logarithme népérien

- Suites Statistiques

- Dérivation

- Intégration

- Raisonnement par récurrence

- Conditionnement, indépendance

- Géométrie vectorielle Forme algébrique

- Probabilités

- Limites de fonctions

- Matrices

- Nombres complexes





Retrouvez le corrigé de l'épreuve de mathématiques 2017 pour la série S sur le site de Studyrama.