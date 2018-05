Bac 2018, série Techno : révisez avec le sujet de philo de Pondichéry

Une fois l'épreuve réalisée dans le temps imparti, nous vous proposons un corrigé du premier sujet de dissertation.





Douter est avant tout le lien qui allie raison et incertitude. Que sais-je avec certitude ? La vérité peut-elle m’engager vers des voies abstraites ? Le doute et la vérité entretiennent un « amour » irrésistible et ces deux notions ne cessent de se chercher mais à chaque étape de leur idylle se cache une troisième notion : la connaissance ! Entre raison et pragmatisme, innéisme et empirisme, les chemins vers la vérité sont entourés d’obstacles…Toute idée qui résiste au doute peut alors être reconnue comme vraie ! Cependant, le dogmatisme peut aussi représenter l’ennemi de toutes les vérités et en définitive, nos vérités sont-elles les vérités ? Dans une première partie, le doute cartésien sera analysé et pour mieux défendre dans une deuxième partie la vérité dite scientifique.





