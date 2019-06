Bac 2019 : a-t-on plus de chance de réussir l'examen selon le lieu où l’on vit ?

LCI : Existe-t-il une géographie de la réussite au bac ?

Rémi Rouault : C’est un fait. On note chaque année depuis trente ans des différences spatiales en matière de réussite au bac. Si l'on s’appuie sur de grands ensembles comme les départements d’Outre-mer et notamment la Guadeloupe, la Martinique et particulièrement Mayotte et la Guyane, les taux de réussite y sont nettement inférieurs à ceux des autres régions françaises. A contrario, en France métropolitaine, on observe que des académies comme Rennes, Nantes ou Versailles enregistrent des taux de réussite au baccalauréat supérieurs à ceux de l’ex-région de Picardie par exemple. A l’échelle des régions, les élèves de Bretagne réussissent globalement mieux les examens que les élèves du reste de la France.





Dans des départements ruraux comme l’Aisne et la Meuse, le taux de réussite global au bac est parmi les plus faibles de l'Hexagone. Mais il convient ici de souligner qu'ils appartiennent à des régions où il y a le plus de jeunes à passer le bac pro proportionnellement aux autres académies. A titre de comparaison, alors qu'on comptabilise en Haute-Saône plus de 40% de jeunes inscrits en bac pro, dans des départements comme Paris, les Yvelines ou les Alpes-Maritimes, autrement dit là où se trouvent les grands centres de décision et d’innovation (La Défense, Saclay, Sophia-Antipolis), ils sont moins de 25%.





Or, pour rappel, le taux moyen de réussite au bac général est aux alentours de 90% quand le taux moyen de réussite au bac pro est plus près de 80%. C'est donc aussi en fonction de la répartition des candidats entre les différentes séries du qu’apparaissent certaines différences.