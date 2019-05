Bac 2019 : 5 conseils pour réussir vos fiches de révision

Le jeu de couleur peut aussi aider à la mémorisation. Et une fiche qui plaît aux yeux est toujours plus efficace que celle qu’on a envie de ranger au fond du tiroir. Écrivez en couleur, soulignez, surlignez, entourez selon vos préférences. Mais attention, ne tombez pas dans l’excès. Si vous utilisez trop de couleurs différentes et que vous surlignez tout, vous n’y verrez plus grand chose. Encore une fois, misez sur la clarté.