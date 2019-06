Lycée de l'Olympique de Marseille : les apprentis footballeur se préparent au bac

Près de 800 000 élèves vont passer le bac général cette année 2019. Parmi eux, il y a ceux du Centre de formation de l'Olympique de Marseille. Pour cela, ils suivent un programme très chargé en jonglant en permanence entre 20 heures de cours par semaine et deux heures d'entraînement par jour. Notons qu'en 2018, le taux de réussite du centre au bac général a été de 100%.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.