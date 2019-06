"Camille, c'était un mec ?" : après Andrée (Chedid), nouveau malentendu pour les bacheliers lors de l'épreuve de sciences

Troisième jour d'examens, deuxième "révélation de taille" sur les prénoms mixtes pour les candidats au baccalauréat. Après la déferlante de commentaires, plus imagés et décalés les uns que les autres, sur le prénom de la poétesse Andrée Chedid, que nombre de lycéens ont cru à tort être un homme dans leur copie de français lundi, voilà qu'un autre prénom mixte donne matière à réagir sur la réseaux sociaux. Camille en l'occurrence, porté par un homme dans la première partie du sujet de sciences soumis ce mercredi matin aux élèves de première L et ES, et qui était dédié à la représentation visuelle.





Ne manquant pas de faire le lien avec leur première découverte, à l’origine d'un buzz insoupçonné ces dernières heures, certains soupçonneraient presque la commission d’élaboration et de choix de sujets du bac d'avoir volontairement mis en avant cette année des prénoms pouvant, avec la même prononciation, être porté tant féminins que masculins.