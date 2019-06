Bac d’histoire-géo 2019 : découvrez les sujets et les corrigés des séries L et ES dès 9H

Place au deuxième jour d’épreuve pour les élèves de terminale L et ES. Après la philo la veille, les candidats au baccalauréat 2019 abordent ce mardi 18 juin l’écrit d’histoire-géographie. Pendant 4 heures, de 8H à 11H, ils ont à mener à bien une composition et une analyse de documents. Le sujet majeur peut être soit l'histoire, soit la géographie.





D'un coefficient 4 pour les L et 5 pour les ES, le sujet est le même pour les deux séries. L'examen demande non seulement d'avoir bien intégré ses cours tout au long de l'année, mais aussi une bonne connaissance du monde qui nous entoure. Découvrez dans cet article les sujets une heure après le début de l'épreuve et une proposition de corrigés une fois celle-ci terminée.