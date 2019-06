Bac 2019 : pourquoi la pétition lancée après l'épreuve de français a peu de chance d'aboutir

35.000 signatures (et peut-être plus), mais après ? Alors que la pétition lancée par des aspirants bacheliers dénonçant une épreuve anticipée de français "trop difficile" pour les premières S et ES continue de faire son chemin sur le web, la question du crédit à lui accorder se pose. D'autant que le phénomène est loin d'être nouveau, chaque nouvelle session de baccalauréat voyant fleurir son lot d'appels à la clémence des correcteurs sur internet. En vain.





Du côté du ministère, on insiste d'ailleurs sur le fait que "l’élaboration des sujets est un travail de longue haleine, c’est un processus long, bien pensé, qui fait l’objet de commissions" et que tous les sujets soumis au aspirants bacheliers "sont conformes aux programmes bien sûr ". Et si un précédent appel à assouplir la notation en 2014 concernant une épreuve de mathématiques a exceptionnellement été suivie d'effet, cela ne semble pas à l’ordre du jour cette fois.