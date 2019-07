Bac 2019 : les lycéens avaient-ils le droit de passer l'épreuve de maths en breton ?

Même le baccalauréat n'aura pas eu raison d'irréductibles Bretons. Vendredi 21 juin, des centaines de milliers de lycéens ont passé leur épreuve de mathématiques en vue de l'obtention du baccalauréat. Tous en français ? Non. En Bretagne, quatorze élèves de terminale du lycée Diwan de Carhaix (Finistère) ont décidé de rédiger leur copie en breton, malgré l'opposition de leur rectorat.





Une initiative lancée par l'association "Bak e Brezhoneg" (Bac en breton). "On demande la correction des quatorze copies par un correcteur brittophone et l'ouverture d'un dialogue avec le recteur pour une possible dérogation l'année prochaine", avait indiqué Ismael Morvan, membre du collectif, à l'issue de l'épreuve. Problème : le rectorat de l'académie de Rennes avait prévenu en amont que seules les parties des copies rédigées en français ou en langage scientifique seraient corrigées, comme l'an dernier, invoquant notamment une "ressource en correcteurs (...) trop limitée". Les lycéens estiment au contraire "qu'il y a assez de correcteurs brittophones."





Face à cette crainte, les professeurs du lycée de Diwan ont apporté leur soutien aux candidats avant publication des résultats. "Nous espérons que le rectorat a organisé la convocation de professeurs de mathématiques bretonnants pour faire en sorte que l’égalité des corrections soit respectée sur tout le territoire."