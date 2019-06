"On passe le bac" : pourquoi certains parents semblent aussi impliqués (voire plus) que leurs enfants ?

LCI : Comment peut se traduire cette confusion parent-enfant au moment de passer l’examen et où tombent les résultats ?





Florence Millot : Le parent est toujours doué de bonnes intentions, mais il arrive en effet que ça se joue entre eux et eux-mêmes, c’est-à-dire que le bac devient presque un fantasme narcissique, et l’on en oublierait presque qu’il y a un enfant derrière tout ça. Mais cela dépend beaucoup du parcours du parent concerné. Il y a notamment des gens qui n’ont pas le bac mais qui pensent que s’ils l’avaient eu leur vie aurait été très différente, qui ont l’impression qu’il faut avoir le bac pour être heureux. Pour ceux-là, il y a ce fantasme que leurs enfants auront une vie meilleure si ces derniers réussissent là où eux ont échoué. Dans ce cas la confusion parent-enfant peut être palpable : parce que moi j’ai raté, j’ai peur que tu rates, puisque ça a été dur pour moi, ça sera difficile pour toi. Et de ce fait, il devient difficile de transmettre une énergie positive. En gros ‘ je te donne une image terrible du bac parce que moi-même je n’ai pas réussi à l’avoir’, un peu comme si c’était la même personne, et non pas deux bien distinctes.





Il y a aussi dans la catégorie de ces parents qui sont dans la confusion, ceux qui ont eu leur bac mais qui sont dans le contrôle et qui ont une trajectoire en tête pour leur enfant. Ils se disent : mon enfant c’est le prolongement de moi-même, donc je veux qu’il fasse des études dans tel domaine, etc..





Et puis enfin, il y a ceux qui ne sont pas forcément passés par les schémas classiques mais qui se sont bien débrouillés, qui ont une vie épanouie, et qui ne donnent pas tout pour leur enfant. Et comme ils vivent leurs désirs, il n’y a pas cette confusion parent-enfant . En clair, ils le soutiennent en lui disant 'quoi que tu fasses, tu vas réussir ta vie, je te soutiens et si tu ne l’as pas tu l’auras l’année prochaine'. On est là dans une démarche plus positive car le parent soutient l’enfant dans ce qu'il est et pas dans ce qu’il voudrait qu’il soit. On n’est donc plus dans un jeu narcissique ou l’enfant est son double, son 'mini moi'.