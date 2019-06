Bac 2019 : pourquoi si l’on repassait l'examen aujourd’hui, on ne l’aurait (sans doute) pas ?

"Bien souvent quand on est à l’école, on apprend par cœur tous les jours, encore et encore. Et une fois que l’examen est passé, on oublie tout", résume Jean-Yves Ponce, spécialiste de l’hyper-mémorisation et auteur de plusieurs ouvrages sur la question dont Napoléon joue de la cornemuse dans un bus et Une mémoire extraordinaire. "C’est assez effrayant d’ailleurs de constater à quel point et quelle vitesse", poursuit-il. Et de détailler : "Vous allez répéter pendant vos examens, en vue de vos révisions et une fois le jour J passé, c’est très rapide au bout de quelques jours vous allez déjà oublier beaucoup de choses. Des études ont ainsi montré qu’au bout de trois mois environ, vous avez déjà oublié 65 à 70% de ce que vous avez mémorisé si vous n’avez effectué que de l’apprentissage par cœur donc des répétitions bêtes et méchantes si je puis dire".





Ainsi, tout porte à penser que si le bachotage sur une période condensée peut (parfois) permettre de réussir un examen, comme le bac, le bénéfice n’en reste pas moins limité dans le temps.