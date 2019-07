Bac 2019 : que va-t-il se passer pour les candidats concernés par la rétention de copies ?

Interrogé sur ces jurys qui refusent de statuer ce jeudi à la mi-journée par un journaliste de LCI à l'occasion du G7 de l'Education, Jean-Michel Blanquer se veut toujours aussi rassurant. "Tout va bien, les copies sont en train de rentrer. Il ne s'agit que toute petite minorité, il suffit de remplacer les jurys concernés."





Dès son annonce, la préconisation du ministre avait fait réagir les enseignants grévistes, certains dénonçant un détournement du droit. "C'est pas une solution, c'est en fait juste jouer avec la loi, se mettre dans l'illégalité", déplorait notamment Yohann Ferber, enseignant en Lettres, ce jeudi matin sur LCI. "C'est à dire, qu'il brandit à tort et à travers un certain nombre de menaces, c'est à dire finalement remettre en cause le droit de grève mais il y a un problème : quand il dit qu'on va remplacer effectivement les notes qui ne sont pas présentes dans les livrets, ce n'est pas du contrôle continu c'est la moyenne général", fustige-t-il encore. "Si on a changé les règles pendant le jeu pour à la fin gagner la partie, moi j’appelle ça les règles d'un enfant capricieux."





Jean-Michel Blanquer a pour sa part rappelé que ce n'est pas la première fois que l'on recourrait, le cas échéant, à cette alternative consistant a prendre en compte la note de contrôle de continu. "C'est quelque chose qui a parfois pu se faire dans le passé pour des copies perdues et il est admis que, face à des circonstances exceptionnelles, on puisse faire cela. Il faut raisonner en moindre mal. Je pense que la rupture d'égalité serait plus forte si des personnes se trouvaient sans résultats tandis que d'autres l'auraient", a-t-il déclaré sur RFI. Ironie du sort, c'est ce même contrôle continu qui mobilise les enseignants opposés à la réforme du bac, où il est introduit à hauteur de 40% de la note finale.