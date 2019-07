Bac 2019 : quelles possibilités de recours pour les candidats ?

La rupture d'égalité est le principe sur lequel les parents pourraient fonder un recours. Les élèves, dont les copies n'ont pas été rendues la semaine dernière, se verront attribuer la meilleure note entre les contrôles continus et le bac. A contrario, ceux dont les copies ont bien été rendues, se verront appliquer la note d'examen sans autre choix. Ils pourraient alors être lésés.



