Bac 2019 : épreuves, résultats... Tout savoir sur le calendrier des séries générales

Comme le veut la tradition, la philosophie ouvrira le bal. C'est le lundi 17 juin, à 8 heures, que commencent cette année les épreuves écrites du baccalauréat pour les élèves de terminale de France métropolitaine et d'Outre-mer inscrits en série ES, L et S. Elles s'échelonneront jusqu'au lundi 24 juin. S'agissant des épreuves orales et pratiques, il revient aux recteurs d'académie de les fixer.





Il faudra ensuite attendre le vendredi 5 juillet pour que soient connus les premiers résultats. Pour rappel, les élèves ayant obtenu une moyenne au moins égale à 8/20 et inférieure à 10/20 sont autorisés à passer les oraux de rattrapage. Ceux qui auraient obtenu moins de 8/20 seront ajournés.





Bien distincte de la session de rattrapage, la session de remplacement dédiée notamment aux élèves souffrant pendant les épreuves de juin, se tiendra du 9 au 16 septembre 2019.





Retrouvez ci-dessous, filière par filière, les dates et horaires pour les épreuves en France métropolitaine. Et sur le site du Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, le détail du calendrier pour les départements d'Outre-mer qui, s'il demeure identique à celui de métropole concernant les dates, varie selon les académies concernant les horaires.