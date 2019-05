Bac 2019 : que manger pour être en forme pendant les révisions ?

Ne lésinez pas sur les crudités. Tomates, concombres, carottes, radis… Le choix est large donc abusez-en et variez selon les jours. Riches en vitamines, minéraux et fibres, elles garantissent un bon transit intestinal. Accompagnez-les d’un corps gras, comme un mélange d’huiles. Le top pour la mémoire : une huile riche en oméga-3 (noix, colza, cameline…). Vous pouvez y ajouter de l’huile d’olive pour le goût. Puis, mangez du fromage. Pour les estomacs plus fragiles, privilégiez le fromage de chèvre qui est assez facile à digérer.