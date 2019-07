Restitution de copies retenues, oraux reportés... les rattrapages du bac ont débuté dans une certaine confusion

Ce cas de figure inédit s'est notamment produit dans le lycée Le Corbusier d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, où quatre professeurs sont venus remettre 250 copies manquantes dans la matinée. Dans ce centre d'examen, les oraux ont d'ailleurs finalement été reportés et les élèves déjà sur place priés de rentrer chez eux. Ceux n'ayant pour l'heure qu'une note provisoire sont appelés à revenir mardi matin pour connaître leur note définitive et savoir s'ils passent ou non par la case des rattrapages. Ceux ayant déjà leur note définitive et devant donc passer à l'oral sont, eux, appelés à revenir à partir de mercredi matin.





A Montpellier, c'est une quinzaine de correcteurs grévistes du baccalauréat qui a symboliquement remis les copies retenues au rectorat lundi, soutenu par un rassemblement d'environ 300 enseignants. Devant la porte du rectorat, les grévistes ont brandi les grosses enveloppes marrons contenant les copies en scandant "Blanquer Démission!"





Les manifestants ont créé une haie d'honneur jusqu'à la porte du rectorat afin de laisser passer, sous les applaudissements, les correcteurs grévistes. À l'intérieur du rectorat, les services s'étaient organisés pour accueillir, à la hâte, les correcteurs. Cinq par cinq, ils ont pu déposer leurs copies avant de repartir munis d'une attestation de dépôt.