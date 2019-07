Nombre de concernés, rattrapages, sanctions... Les questions que pose la rétention des notes du bac

Ce qui planait encore comme une menace il y a quelques jours est désormais une hypothèse de plus en plus crédible. A la veille de la publication des résultats du baccalauréat, le 5 juillet, un mouvement de rétention des notes, et potentiellement des copies, initié par des enseignants opposés aux réformes du lycée et du bac, pourrait (au mieux) compliquer dès ce jeudi la tenue des délais annoncés, au pire les retarder.





De quelques heures ? De quelques jours ? C'est précisément l'une des questions qui se pose alors que l'ampleur du mouvement, et son impact réel, est à ce jour encore difficilement prévisible. Pour l'heure en effet, avant les jurys de délibération qui doivent se tenir à partir de jeudi matin, rien ne permet de savoir si les correcteurs grévistes, qui n'ont pas entré dans les délais impartis leurs notes dans le logiciel dédié, iront jusqu'à retenir également leurs copies.