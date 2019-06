Bac 2019 : 4 astuces insolites pour booster sa mémoire pendant les révisions

Une étude montre que lire à voix haute permettait de retenir les informations plus facilement. Attention, ne lisez pas tous vos cours de cette façon, car votre cerveau ne retiendrait pas tout. Il s'agit ici de cibler les éléments les plus importants. Cela les fera ressortir du lot et ainsi permettra à votre cerveau de les mémoriser plus facilement.