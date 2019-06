Bac de sciences 2019 : découvrez les sujets et les corrigés des premières L et ES dès 9H

Après le français lundi, les élèves de première des séries L et ES font face ce mercredi 19 juin à leur seconde épreuve écrite anticipée, celle de sciences en l’occurrence, de coefficient 2. Les candidats disposent d'une heure et demie pour faire leurs preuves (8H à 9H30). Au-delà de la bonne acquisition des connaissances inculquées tout au long de l'année, leur clarté et leur raisonnement seront jugés.





Découvrez le sujet qui leur a été distribué une heure après le début de l'épreuve, ainsi que son corrigé dès la fin de celle-ci.