Bac de français 2019 : découvrez les sujets et les corrigés de la série L

Avec un coefficient 3 à la clé, les élèves de première de série L passant leur épreuve écrite anticipée de français ce lundi après-midi jouent plus gros que leurs camarades de S et ES (coefficient 2). Une bonne note leur permettra d'aborder plus sereinement le reste du bac l'an prochain.





Les candidats disposent de 4 heures pour construire une analyse à partir d’un corpus de textes et rédiger soit un commentaire, soit une dissertation, soit un sujet d’invention liés à l’objet d’étude. Les difficultés de l’épreuve : bien gérer son temps et de ne pas se précipiter à la fois dans la lecture des œuvres mais aussi dans le choix du sujet. Découvrez les sujets qui sont tombés, une heure après le début de l'épreuve, puis les corrigés une fois celle-ci terminée.