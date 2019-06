Bac 2019 : des erreurs dans l'épreuve de maths des S, L et ES, pas de conséquences sur la notation

Dans le détail, trois modifications ont été apportées respectivement dans l'épreuve de la série S, de l'épreuve de spécialité des séries L et ES et dans un exercice commun à toutes les séries.





Première erreur : il s'agit là de la "coquille" évoquée par le ministère et qui concerne l'énoncé d'un sujet proposé à la série S évoquant "quatre questions de l'exercice indépendantes" alors que l'exercice comporte en fait cinq questions.





Deuxième erreur : il s'agit cette fois de la "reformulation" évoquée par le Ministère concernant un des exercices, réservé aux candidats de L et ES qui avaient pris la spécialité maths et dans le quel il était demandé de donner "une matrice d'adjacence" à la place d'une "matrice de transition".





Troisième erreur : il s'agit à nouveau d'une coquille concernant cette fois la partie commune à tous les candidats ES et L, et plus particulièrement un exercice demandant de se référer à l'annexe 1 alors qu'il fallait en fait se référer à l'annexe 2. Il alors été demandé aux élèves de remplacer l'énoncé initial par : "L’ébéniste découpe 2 accoudoirs identiques sur le modèle de la surface hachurée de l’annexe 2 en choisissant comme unité le cm"