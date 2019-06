Bac : à quoi sert encore la philo ?

La philosophie épreuve reine du Bac, c'est une spécificité française. Si d'autres pays européens l'enseignent dans les lycées, nous sommes les seuls à lui donner une telle importance. Rendue obligatoire au lycée, il y a deux siècles, cette matière avait pour ambition de former des "citoyens éclairés". Mais son enseignement a-t-il toujours un sens de nos jours ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.