Bac de français 2018 : les sujets en série technologique

L'épreuve ne pèse qu'un coefficient 2 dans leur note finale du bac mais elle n'est pas pour autant à négliger. Les premières des filières technologiques passent ce lundi après-midi leur épreuve anticipée de français, en même temps que leurs camarades de filières générales.





Les candidats, qui ont quatre heures pour rendre leur copie, doivent répondre à des questions sur un corpus de textes et produire un commentaire, une dissertation ou un sujet d’invention, selon leur choix. Les difficultés de l’épreuve sont la gestion du temps et surtout de ne pas se précipiter, aussi bien dans la lecture des œuvres que dans le choix du sujet. Découvrez dès à présent les sujets qui sont tombé en série STMG, ST2S, STI2D, STDA, STL et Hôtellerie, puis retrouvez après la fin de l'épreuve les corrigés dans ce même article.