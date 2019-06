Bac de LV1 2019 : les sujets et corrigés d’anglais, allemand, espagnol et italien des séries S, ES et L

Après une matinée de repos bien méritée, les élèves des séries L, ES et S s’attaquent à leur troisième jour d’épreuve avec celle de langue vivante 1 (LV1). Un écrit - de coefficient 4 pour les terminales L et 3 pour les ES et les S - long de trois heures qui a lieu entre 14H et 17H. Les candidats choisissent l’anglais dans leur large majorité, mais une multitude de possibilités sont ouvertes, de l’arabe au chinois en passant par le grec ou le suédois…





Si toutes les langues ne sont pas représentées dans cet article, retrouvez néanmoins les sujets et corrigés de quatre d’entre elles : l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’italien.